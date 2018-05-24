Исчезновение зубов у птиц помогло им сократить сроки вылупления их птенцов из яиц. Предположения об этом палеонтологи сделали в статье, опубликованной в Biology Letters.

По мнению ученых, развитие зубов у эмбрионов динозавров значительно замедляло их развитие, а время инкубации яиц увеличивалось - возможно, потеря зубов стала эволюционным преимуществом птиц и повлияла на ускорение развития эмбрионов.

Окаменелости беззубых птицеподобных динозавров и птиц эпохи мезозоя свидетельствуют о том, что архозавры (группа, к которой, в том числе относят динозавров, крокодилов и птиц) несколько раз теряли зубы и снова обзаводились ими.

По мнению исследователей птицы таким образом становились легче и приобретали способность к активному полету; по другой гипотезе потеря зубов и развитие клюва были взаимосвязаны.

В прошлом году была опубликована статья, в которой исследователи изучали эмбрионов птицеподобных динозавров найденных в окаменевшей скорлупе и по их развитию оценивали приблизительное время инкубации яиц у разных видов рептилий.

Палеонтологи обнаружили, что время инкубации яиц у динозавров колебалось от трех до шести месяцев, как у многих современных рептилий. Также ученые заметили, что зубы у зародышей появлялись довольно поздно, когда проходило около 40 процентов времени инкубации. Поэтому они предположили, что лимитирующим фактором при развитии эмбриона могла быть скорость формирования дентина.

Палеонтологи Цзу-Руе Ян (Tzu-Ruei Yang) и Мартин Сэндер (Martin Sander) основываясь на этих данных предположили в новой статье, что птицы могли утратить зубы, чтобы ускорить развитие зародышей и уменьшить время инкубации яиц.

Долгое время инкубации яиц увеличивает вероятность, что до кладки доберутся хищники или паразиты, поэтому уменьшение времени развития эмбрионов эволюционно выгодно. Современные птицы насиживают кладки от 11 дней до двух месяцев непрерывно и до трех месяцев с перерывами.

В то же время исследователи отмечают, что гипотеза не работает для черепах, у которых нет зубов, а время инкубации кладки может достигать четырех месяцев. Также, некоторые зубастые динозавры, например T.Rex, по-видимому, все-таки высиживали свои кладки.

Ранее палеонтологи объяснили, как большие по весу птицеподобные динозавры высиживали яйца и умудрялись их не раздавить. Они делали большое гнездо и располагали яйца по его периметру, так что ящер мог сесть на землю и греть кладку боками или конечностями.

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