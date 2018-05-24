Инженеры Disney Research создали робота, который способен исполнять переворот в полете с троса. Механизм состоит из трех сегментов, которые могут складываться в полете, что приводит к вращению робота в воздухе.

Об этом рассказали разработчики в докладе на конференции ICRA 2018.

Одна из самых сложных проблем при разработке роботов - поддержание баланса. Передовые роботы уже умеют удерживать равновесие на двух ногах стоя, перемещаться на них по сложным поверхностям или даже делать то же самое на одной ноге. Тем не менее, многие сложные движения, например, прыжки с переворотами, пока недоступны большинству роботов. Некоторые разработчики уже достигли успехов в этой области, к примеру, создатели гуманоидного робота Atlas научили его делать обратное сальто, но в целом алгоритмы и конструкции для совершения сложных прыжков пока слабо развиты.

Инженеры под руководством Гюнтера Нимайера (Gunter Niemeyer) из Disney Research создали экспериментального робота Stickman для отработки этих технологий. Конструкция робота довольно проста - он состоит из трех металлических сегментов, соединенных петлями и двумя поршнями, установленными на центральном сегменте. В полностью разложенном состоянии он имеет длину, сопоставимую с длиной человеческого тела - 2,1 метра. Каждый из двух поршней соединяет один из крайних сегментов со средним, за счет чего робот может в полете независимо менять положение каждого сегмента относительно других и тем самым управлять своим движением.

Перед выполнением переворота робот закрепляется на поднятом тросе. В конце падения он отцепляется от троса и прижимает крайние сегменты к центральному подобно тому, как люди прижимают к телу руки и ноги. За счет этого он ускоряет свое вращение и может совершать до двух обратных переворотов за один прыжок:

Видео: youtube.com/DisneyResearchHub

Во время полета робот отслеживает свое положение с помощью инерциального блока и лазерного дальномера. С помощью этих данных и заложенной в него модели движения он рассчитывает свою высоту, скорость и оставшееся время полета для того, чтобы вовремя остановить вращение и приземлиться на мат в горизонтальном положении.

Алгоритм работы робота, фото: nplus1.ru

Существуют и другие роботы, умеющие выполнять сложные прыжки и движения. Например, недавно швейцарские инженеры научиликвадрокоптер выполнять круговой оборот, удерживая стоящий на нем незакрепленный шест. А американские инженеры создали одноногого робота-паркурщика, умеющего отскакивать от стен.

Как сообщала "Страна", Google показала робота, который имитирует голос человека и способен вести разговор.

Голос контролировала программа DeepMind WaveNet компании Google, которая научилась не только звучать по-человечески, но и выслушав множество разговоров между людьми, умеет им в точности подражать.

Напомним, что производство роботов-собак Boston Dynamics запустят уже в 2019 году.