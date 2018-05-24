Иран выдвинул европейским странам семь условий, соблюдение которых сохранит приверженность Тегерана ядерному соглашению, предусматривающему заморозку создания ядерного оружия.

Предложения озвучил в среду руководитель и духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями трех ветвей власти страны, передает Al Jazeera.

Среди этих условий - обеспечение гарантий со стороны европейских банков продолжения торгового сотрудничества с Ираном и гарантии стран ЕС по поводу продажи иранской нефти.

Также Тегеран требует от Европы не затрагивать на переговорах иранскую ракетную программу и его ближневосточную региональную активность.

Кроме того, по словам Хаменеи, страны ЕС должны показать, что им можно доверять в работе по ядерному соглашению с Ираном.

Глава Ирана добавил, что Тегеран оставляет за собой право возобновить ядерную активность, если ЕС будет медлить с ответом на выдвинутые Тегераном семь условий сохранения ядерной сделки.

"В случае любого промедления с ответом со стороны европейских стран Иран оставляет за собой право начать свою ядерную деятельность", - сообщил Али Хаменеи.

Как сообщала "Страна", Евросоюз дал старт блокированию санкций США против Ирана.

Напомним, что цена нефть перевалила $80 за баррель, обновив ценовой максимум за четыре года.