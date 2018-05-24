Президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать в своем Twitter-микроблоге пользователей, которые критикуют его в комментариях.

Такое решение принял в среду, 23 мая суд в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC.

Соответствующий иск был подан в июле 2017 года семью заблокированными Трампом пользователями Twitter, а также правозащитной организацией под названием Knight First Amendment Institute, существующей при Колумбийском университете.

В нем утверждалось, что Трамп, блокируя подписчиков своей страницы в данном сервисе, нарушает положения Первой поправки к Конституции США, гарантирующей, в частности, право на свободу слова и выражение протеста.

По мнению истцов, так как Трамп пользуется Twitter, чтобы выступать с различными политическими заявлениями, то его микроблог служит площадкой для общественных споров и дискуссий, и власти не могут лишать людей доступа к ней, основываясь на их взглядах. В иске блокировка пользователей сравнивалась с антиконституционной "попыткой подавления инакомыслия".

Рассмотрев дело, судья Наоми Бакволд встала на сторону истцов. По ее словам, суд решал, может ли "должностное лицо, не нарушая Первую поправку, заблокировать пользователя Twitter за выражаемые им политические взгляды" и меняет ли ситуацию тот факт, что данное должностное лицо является президентом США. "Ответ на оба вопроса: нет", - подчеркнула Бакволд.

"Несмотря на то, что мы должны признать права президента, предусмотренные Первой поправкой, он не может пользоваться данными правами таким способом, который нарушал бы закрепленные Первой поправкой права тех, кто критикует его", - отмечается в постановлении судьи.

Трамп после инаугурации в январе прошлого года начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, но при этом продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание социальным сетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. Трамп ранее заявлял, что без способности доводить с помощью соцсетей свои мысли до общественности он никогда, по его мнению, не стал бы президентом США. При этом многие публикуемые Трампом в Twitter сообщения часто подвергаются критике со стороны противников президента.

Как сообщала "Страна", Трамп снялся в клипе сына российского олигарха Эмина Агаларова.

Дональд Трамп уже появлялся в другом клипе EMIN - в 2013 году вместе с участницами конкурса "Мисс Вселенная" он принял участие в съемках музыкального видео In Another Life.

Отметим, что в честь Мелании Трамп в США вывели сорт орхидей и признали его лучшим.