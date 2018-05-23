Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева, согласно которому под ночной домашний арест отправлен еще один подозреваемый в нападении на депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафу Найема.

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на сотрудника суда.

"Суд принял определение оставить решение Шевченковского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с 23:00 до 06:00 до 30 июня без изменений", - сообщил собеседник.

По его словам, заседание суда состоялось в среду.

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали угонщика мотоцикла Маси Найема. Ему уже объявлено о подозрении.

Напомним, что в Киеве угонщики под видом покупателей украли авто на "евробляхах". Объявлен план-перехват.