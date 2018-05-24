Гендиректор крупнейшего в Украине Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) Парамжит Калон согласился увеличить фонд оплаты труда (ФОП) работников с 1 мая 2018 года на 1,1 млрд грн с утвержденного уровня в размере около 3 млрд грн.

Также решено, при благоприятной обстановке, вернуться к вопросу дальнейшего повышения зарплаты в октябре.

Об этом сообщается на сайте первичной профсоюзной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПО ПМГУ) "ArcelorMittal Кривой Рог".

Договоренности были достигнуты на состоявшемся 23 мая заседании примирительной комиссии для разрешения коллективного трудового спора, которое посетил гендиректор.

"Гендиректор отметил, что на данный момент производственная ситуация на предприятии является сложной. Завод терпит колоссальные убытки. Однако, проведя ряд переговоров с профсоюзом, П. Калон принял решение о дополнительном увеличении фонда оплаты труда на 1,1 млрд грн. (при текущих 3 млрд). Пересмотр зарплат c 1 мая 2018 г. должен быть произведен с акцентом на основные, ключевые для предприятия профессии", - отмечается в информации профкома.

В свою очередь П. Калон в распространенном в среду видеобращении к работникам предприятия констатировал, что на протяжении последних двух дней вел переговоры с профсоюзным комитетом по поводу повышения зарплаты в 2018 году, хотя администрация уже приняла решение до этого о повышении зарплаты с 1 мая.

"Но были определенные вопросы со стороны профсоюза по критическим профессиям, которые мы вместе с профсоюзом пересмотрели. И мы нашли решение, которое является выигрышным для обеих сторон", - сказал топ-менеджер, подчеркнув, что данное повышение зарплаты означает увеличение ФОП на 1,1 млрд грн сверх утвержденного фонда оплаты труда.

Руководитель предприятия выразил уверенность, что коллектив комбината будет усиленно работать, а ситуация на рынках будет благоприятной, в результате выровняется финансовое положение, даже с учетом такого значительного увеличения ФОП. При этом П. Калон отметил, что у предприятия будет будущее при условиях стабильных инвестиций в развитие производства.

"Если мы будем думать только о повышении зарплаты, не уделяя внимание инвестициям в производство, тогда однажды у нас не будет современных технологий, передовой базы, чтобы двигаться дальше. Мы должны сбалансировать ситуацию. С учетом принятых с профсоюзом решений, вчера и сегодня, я считаю, что мы будем одним из самых лучших работодателей по зарплате в Украине", - добавил топ-менеджер.

Вместе с тем, глава компании выразил сожаление по поводу инцидентов, которые повторяются "от месяца к месяцу, по два-три раза в год", - они не только разрушают имидж АМКР как стабильного предприятия, но и инвестиционную привлекательность Украины.

П. Калон напомнил, что на "ArcelorMittal Кривой Рог" действует большая социальная программа: " В этом году мы собираемся потратить 391 млн грн на соцпрограммы и около 400 млн грн на инвестиции в охрану труда, что является частью наших социальных обязательств".

"Как только все наши доменные печи будут загружены, все наши цеха заработают, затем мы посмотрим на результаты производства от нынешнего момента до сентября, и если они будут хорошие, а я верю в то, что мы добьемся успеха, тогда в октябре мы сможем снова вернуться к решению, которое мы приняли сегодня. Это создаст основу для дальнейшего пересмотра. Так что давайте работать вместе, давайте приложим усилия и сделаем ситуацию лучше", - резюмировал гендиректор.

Как сообщала "Страна", на "АрселорМиттал Кривой Рог" после забастовки рабочих заговорили о банкротстве предприятия.

Напомним, что в марте на "ArcelorMittal Кривой Рог" получили травмы четыре монтажника.