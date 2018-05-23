Киевский городской совет разрешил принять в коммунальную собственность участки Кольцевой дороги. За принятие решения проголосовали 85 депутатов при минимально необходимом 61, передает сайт Киеврады.

Согласно сообщению пресс-службы Киевсовета, речь идет об участках Кольцевой дороги, которые имеют разное подчинение.

Большая часть принадлежит Киеву, но есть отрезки, которые находятся на балансовом содержании Службы автомобильных дорог в Киевской области.

Инициатор решения, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив отметил, что из-за различных балансодержателей возникают определенные проблемы.

Например, в зимний период Киев свои отрезки дорог чистит, а на участках, принадлежащих области, снег убирают позже, после магистральных автодорог.

Также зимой возникают проблемы с пробками на участках, которые находятся на балансе "Киевоблавтодора".

Чтобы решить эту проблему, Киевсовет предлагает определить для Кольцевой дороги единого держателя.

Для этого город готов принять на свой баланс следующие автодороги:

участки Киевского полукольца, которые проходят по улице Академика Заболотного от музея "Пирогово" к Днепропетровскому шоссе (железнодорожный путепровод),

от улицы Ватутина до Одесской площади,

от поворота на Вишневое до улицы Трублаини,

участок "Гостомельское шоссе - ул. Маршала Рокоссовского",

участок "Киев - Иванков - Овруч", которые проходят по проспекту Минскому от площади Шевченко до перекрестка с автомобильной дорогой "Гостомельское шоссе - ул. Маршала Рокоссовского".

На данный момент эти участки дороги входили в перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Как сообщала "Страна", ранее Кабмин принял дорожную программу до 2020 года на 35 млрд гривен.

Мы писали, что для киевских автобусов вводятся остановки на Кольцевой дороге.

Ранее на Кольцевой дороге Киева погиб пешеход, ночью перебегавший восьмиполосную дорогу.