Все недавние случаи отравления детей в школах Харькова, Николаева и Черкасс - не связаны между собой. Их нельзя объединить в одну цепь. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Я очень прошу не связывать все эти случаи в одну картину. Они совершенно разные по своей природе, по имеющимся данным", - отметил Шевченко.

Он добавил, что в случае отравления в школах Харькова и Николаева идет речь о хулиганстве.

"Это хулиганство и все признаки этого есть. Скорее всего, кто-то из школьников распылил газ раздражающего действия", - отметил Шевченко.

При этом, по мнению директора департамента коммуникаций МВД, случай в Черкассах более сложный.

"Пока ни один из специалистов не дал нам ответы, что могло стать причиной такого отравления", - отметил Шевченко.

На уточнение журналиста, действительно ли в случае отравления в школах Черкасс нет четкого понимания о том, какое именно вещество стало причиной отравления, Шевченко ответил: "Именно так - специалисты не дали нам четкого заключения".

"Я призываю не разводить большую панику вокруг этих случаев. Да, действительно, несколько подобных случаев, но они не связаны между собой, по крайней мере, по тем первичным данным, которые мы видим", - подчеркнул он.

22 мая в Харькове с отравлением неизвестным веществом из школы № 3 за медпомощью обратились 37 учеников, 26 из которых были госпитализированы. На сегодняшний день все пострадавшие уже выписаны из больницы.

По факту распыления в школе неизвестного вещества открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

По версии правоохранителей, ЧП произошло из-за намерения некоторых учеников сорвать учебный процесс, в частности итоговую государственную аттестацию.

Перед этим от отравления неизвестным веществом пострадали школьники в Николаеве и Черкассах.

Как сообщала "Страна", в полиции назвали предварительную версию, кто и почему распылил газ в харьковской школе. По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство) с санкцией до 5 лет ограничения свободы.

Напомним, что в Украине не будут отменять школьные линейки, несмотря на отравления детей.