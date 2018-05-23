Днем среды, 23 мая ​​на станции киевского метро "Печерская" травмировался 5-летний мальчик. Его пальцы попали между ступенями и балюстрадой.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Сегодня на станции "Печерская" травмировался 5-летний ребенок. Мама не держала малыша за руку, он сидел на эскалаторе. Пальцы ребенка попали между ступенями и балюстрадой", - говорится в сообщении.

В метрополитене в который раз напомнили о необходимости быть внимательными и осторожными во время пребывания в столичной подземке с детьми.

Напомним, с начала года полиция киевского метрополитена обнаружила 12 зацеперов, среди них 5 нарушителей - несовершеннолетние.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Как сообщала "Страна", под Полтавой школьник-зацепер остался без стопы на правой ноге.

Всего с начала года на железнодорожном транспорте травмированы 11 детей в возрасте до 16 лет, из них 3 – смертельно.

При этом вследствие поражения электрическим током травмированы двое, а вследствие зацепинга травмирован один ребенок.

Напомним, что в киевском метро тестируют новую систему видеоинформирования.