На станции метро Печерская в Киеве пальцы мальчика попали между ступенями и балюстрадой эскалатора
Днем среды, 23 мая на станции киевского метро "Печерская" травмировался 5-летний мальчик. Его пальцы попали между ступенями и балюстрадой.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Сегодня на станции "Печерская" травмировался 5-летний ребенок. Мама не держала малыша за руку, он сидел на эскалаторе. Пальцы ребенка попали между ступенями и балюстрадой", - говорится в сообщении.
В метрополитене в который раз напомнили о необходимости быть внимательными и осторожными во время пребывания в столичной подземке с детьми.
Напомним, с начала года полиция киевского метрополитена обнаружила 12 зацеперов, среди них 5 нарушителей - несовершеннолетние.
Фото: facebook.com/kyivmetro
Как сообщала "Страна", под Полтавой школьник-зацепер остался без стопы на правой ноге.
Всего с начала года на железнодорожном транспорте травмированы 11 детей в возрасте до 16 лет, из них 3 – смертельно.
При этом вследствие поражения электрическим током травмированы двое, а вследствие зацепинга травмирован один ребенок.
Напомним, что в киевском метро тестируют новую систему видеоинформирования.