Юлия Скрипаль, дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, в своем первом появлении перед камерой после того, как она и ее отец были отравлены в Великобритании, сказала, что ей очень повезло остаться в живых. Ранее Юлия давала интервью без видео.

Видеобращение Юлии Скрипаль публикует BBC.

"Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации", - сказала она.

По словам Юлии Скрипаль, процесс выздоровления был очень медленным и болезненным: "Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим. Я благодарна всем замечательным и добрым работникам госпиталя в Солсбери, месте, которое стало мне очень близким".

Фото: Youtube.com/BBC News - Русская служба

Как говорит Юлия, она решила прервать свою реабилитацию и сделать короткое заявление, чтобы прояснить несколько вопросов.

"Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться", – отметила она.

Юлия Скрипаль заявила, что сейчас помогает ухаживать за своим отцом. Она добавила, что в будущем надеется вернуться в Россию.

"Как я говорила в предыдущем заявлении, никто не должен и не может говорить за нас кроме нас самих. Я хотела еще раз поблагодарить всех людей, оказавших мне помощь и поддержку в этот сложный период моей жизни. Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца. Спасибо за внимание", - завершила Юлия Скрипаль свое видеообращение.

Как сообщала "Страна", ранее пришедшая в себя Юлия Скрипаль заявила, что не нуждается в помощи посольства России.

Мы писали, что Кузина Скрипаль сообщила, что ее сестра Юлия отчаянно хочет вернуться в Россию.

Юлия Скрипаль сделала первое заявление после отравления в Солсбери.