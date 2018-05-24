Около 15.00 в Днепровское управление полиции Киева от врачей поступило сообщение о госпитализации в стационар с ножевыми ранениями грудной клетки и предплечья 33-летнего жителя одной из квартир жилого дома на проспекте Мира.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По адресу выехали патрульные и следственно-оперативная группа полиции.

По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, в доме правоохранители обнаружили 62-летнего владельца, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не отрицал свои действия, но объяснить их не смог, поэтому полицейские опросили соседей и свидетелей происшествия.

"Накануне родственники распивали спиртные напитки - и между ними возник конфликт, который закончился потасовкой. В какой-то момент старший из мужчин схватил со стола нож и ударил им своего пасынка. Это увидела сожительница злоумышленника, которая вмешалась в драку, а затем обратилась к соседям и вызвала врачей", - сообщил правоохранитель.

С места происшествия криминалисты изъяли одежду и другие предметы со следами бурого цвета. Изъятое направили на экспертизу, выводы которой приобщат к уголовному производства, начатого по ст. 124 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

За совершение указанного преступления мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", в Борисполе сбежал из больницы единственный выживший из семи отравившихся суррогатом.

Врачи предполагают, что Юрий не получил смертельную дозу метила, из-за которого умерли все остальные шестеро людей, потому что пришел в компанию уже навеселе и его доза этила в крови смешалась с выпитым метилом и это уменьшило его концентрацию, и влияние на его здоровье.

Напомним, что в Днепре запретили продавать алкоголь по ночам.