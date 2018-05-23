В администрации президента Украины требуют опровержения распространенной ВВС дезинформации о проплаченной встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Считаем, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковой кампании по дискредитации украино-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе администрации президента вечером в среду.

В пресс-службе отметили, что украино-американский саммит в июне 2017 был организован исключительно официальными дипломатическими каналами, в том числе Посольством Украины в США.

"Поскольку в процессе подготовки данного материала был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, мы требуем его опровержения. В случае, если этого не случится, оставляем за собой право подать иск в суд", - сообщили в АП "Укринформу".

Ранее британская компания ВВС со ссылкой на собственные источники сообщала, что, личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере как минимум $400 тыся за организацию первой встречи между Порошенко и Трампом в июне прошлого года.

Ранее "Страна" сообщила, что по версии Белого дома Трамп и Порошенко говорили не только о Донбассе, но и о коррупции.