В среду, 23 марта народные депутаты приняли Закон (проект № 0181) о присоединении Украины к Метрической конвенции, которая была подписана 20 мая 1875 в Париже.

Об этом сообщает ЮрЛига.

Таким образом, Украина сможет получить следующие права члена Международного бюро мер и весов (BIPM):

- голосовать на заседаниях Генеральной конференции по мерам и весам (CGPM) и участвовать в работе консультативных комитетов (сейчас Украина не имеет права голоса на заседаниях CGPM и не может участвовать в работе комитетов);

- участвовать в ключевых сличениях (на сегодняшний день Украина участвует в сличениях, которые проводятся в рамках региональной метрологической организации "Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений" (СООМЕТ), что позволит оценить степень эквивалентности национальных эталонов в кратчайшие сроки и с высокой точностью и, как следствие, повысит метрологическое влияние и конкурентоспособность Украины в Евро-Азиатском регионе, увеличит спрос на оказание услуг по калибровке на национальных стандартах Украины для государств Центральной Азии и Кавказского региона, создаст новые возможности для получения прибыли;

- приобрести откалиброванный платино-иридиевый эталон килограмма по цене себестоимости (актуально для Украины, поскольку на сегодня Украина имеет эталон килограмма из нержавеющей стали низкого уровня);

- пользоваться услугами по калибровке национальных эталонов, которые недоступны для ассоциированных участников;

- получить доступ к ограниченным разделов сайта BIPM, содержащим научную и стратегическую информацию;

- привлечь специалистов научных метрологических центров Украины к участию в программах повышения квалификации BIPM.

Как сообщала "Страна", Международная федерация журналистов потребовала освободить Кирилла Вышинского.

Свобода прессы гарантирована, в частности, статьей 34 Конституции Украины и статьей десятой Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В демократической стране недопустимо заключать под стражу журналистов, выполняющих свой профессиональный долг информировать общество - генеральный секретарь IFJ Энтони Белланже.

Напомним, что президент ввел в действие Указ о выходе Украины из международных договоров СНГ.