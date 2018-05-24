22 мая 2018 года, в Центральной поликлинике Деснянского района (Выгоровский бульвар, 4) была украдена детская коляска.

Видео с камер видеонаблюдения появилось на канале Киев оперативный в facebook.

Неизвестная девушка просто положила свою кофту в коляску, оставленную без присмотра и быстрым шагом вывезла его за пределы больницы.

"Пожалуйста, посмотрите внимательно фото и видео. Парень и девушка действовали вместе. Если вы узнали их или случайно видели, пожалуйста, сообщите нам. Будем благодарны за любую информацию", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

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