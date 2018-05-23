Вышгородский районный суд Киевской области продлил еще на два месяца срок содержания под стражей Дмитрия Россошанского, который обвиняется в смерти в ДТП сестры убитого адвоката Ирины Ноздровской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Сегодня, 23 мая, по ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, ДТП, в котором погибла Светлана Сапатинская, произошла 30 сентября 2015 года. Сапатинской было 26 лет, у нее остался 4-летний сын.

27 декабря 2017 года Апелляционный суд Киевской области оставил Россошанского под стражей и направил дело на повторное расследование из-за нарушений при рассмотрении в суде первой инстанции.

Интересы Сапатинской в суде представляла ее сестра Ирина Ноздровская. Она была найдена мертвой в Киевской области в местной реке 1 января, за три дня после того, как она исчезла. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. 8 января полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки Ноздровской отца Дмитрия Россошанского Юрия Россошанского.

Как сообщала Страна, СМИ опубликовали новую версию записки Россошанского из тюрьмы.

Ранее после месяца со дня убийства Ирины Ноздровской мы рассказали про главные версии преступления.