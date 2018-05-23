Судьи Конституционного Суда Украины признали неконституционной отмену статьи 21 Закона "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине", которая регулирует досрочный выход на пенсию граждан, уволенных за полтора года до достижения ими пенсионного возраста.

Соответствующее решение № 5-р-2018 по делу № 1-4/2018 (2792/15) было вынесено 22 мая и обнародовано 23-го.

Суд указал, что Верховная Рада, исключив эту норму на основании подпункта 3 пункта 12 раздела 1 Закона № 76-VIII, отменила гарантию для граждан преклонного возраста на досрочный выход на пенсию, целью применения которой была эффективная реализация конституционных прав человека на социальную защиту и достаточный уровень жизни.

Суд констатировал нарушение принципа юридической определенности, ведь переходный период между обнародованием Закона и вступлением указанной нормы составлял меньше одного дня, что явно недостаточно для того, чтобы субъекты права могли адаптироваться к законодательным новеллам и скорректировать свои действия для реализации права на досрочный выход на пенсию.

"Парламент нивелировал сущность такого элемента конституционного принципа верховенства права как юридическая определенность", - указано в решении суда.

Как сообщала "Страна", ответственность за неуважение к суду стала первой жалобой Конституционного суда.

Конституционная жалоба подана Евгением Ращенко касаемо проверки на соответствие Конституции (конституционности) части второй статьи 221-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях в редакции до внесения изменений Законом № 2147-VIII о новых процессуальных кодексах.

Напомним, что Конституционный суд признал законным лишение ветеранов труда права на бесплатный проезд.