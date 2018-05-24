У экспортеров третий день подряд не получается взвинтить курс доллара. Все, что им удалось 23 мая - это приподнять его на полкопейки и зафиксировать межбанк в рамках 26,07-26,0850 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Шире этого коридора они не могли растолкать цены на протяжении всего дня.

"Сегодня рынок практически без колебаний на уровне 26,07-26,09 грн./$", - подтвердил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Финансисты выделяли сразу несколько составляющих, формировавших цену доллара.

"Сегодняшние работало сразу несколько факторов: реакция рынка на размещение Минфином долларовых и гривневых ОВГЗ на $272 млн и 165 млн грн, соответственно, высокий уровень гривневой ликвидности вследствие продолжающихся возмещений НДС и стабильные настроения наличного рынка", - перечислил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Хотя того же возмещения НДС Госказначейство в среду перечислило не очень много - около 1 млрд. грн. Это, конечно, не 100-200 млн., которые предприятия получали с начала этой недели, но еще не 5-6 млрд. грн., которые бизнес рассчитывает получить в этом месяце. Собственно, потому курс доллара не удалось сильно поднять, как рассчитывали крупные корпорации.

К тому же банкиры отмечают растущие объемы скупки валюты в отделениях и обменниках. Это еще не деньги футбольных болельщиков, траты которых в Киеве активно обсуждаются накануне матча "Ливерпуля" с "Реалом" в рамках финала Лиги Чемпионов.

Финансисты считают, что это накопления украинцев, которые активно конвертируются под отпускной сезон. Если раньше на межбанке ежедневно перепродавалось порядка $10-15 млн., скупленных у населения, то сегодня казначеи говорили уже о $20-25 млн.

Из продавцов доллара сегодня более всего отличился Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Укрэксимбанк, ING Bank. А из покупателей 0 Укрсоцбанк, УкрСиббанк и ProCredit Bank. Ну и, конечно же, Нацбанк, который продолжает перевыполнять планы по закупке валюты: по разным оценкам, он приобрел $15-20 млн. в диапазоне 26,07-26,09 грн./$.

Совсем немного изменились долларовые цены в банковских отделениях.

"Наличный рынок открылся вчерашними котировками 25,96-26,01 грн./$, к середине дня они минимально подросли до 25,98-26,02 грн./$", — уточнил Куринной.

Что дальше

Экспортеры не перестают надеются на заметное подорожание доллара, и банкиры верят, что им удастся его получить уже 24 мая.

"Завтра ждем движения вверх", - подчеркнул UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Плавного роста курса ждут с самого утра.

"Думаю, старт межбанка будет происходить в рамках 26,08-26,10 грн./$, а дальнейшее движение будет зависеть от текущих выплат по НДС. Если бизнес получит крупные возмещения, то котировки могут идти вверх", — допустил Юрий Гриненко.

Перечислений Госказначейства по НДС ждут в пятницу и сразу после праздника Троицы - 29 и 31 мая.

Теоретически на настроения межбанка могло бы повлиять и завтрашнее заседание монетарного комитета Национального банка. Однако финансисты не ждут от регулятора пересмотра размера учетной ставки - с нынешних 17% годовых. Или сколько-нибудь значимых изменений в действующие кредитные правила.

Как сообщала "Страна", ранее на межбанковском рынке Украины курс доллара отыграл у гривни копейку.

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