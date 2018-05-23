Новый компьютерный вирус заразил уже около 500 тысяч электронных устройств, преимущественно роутеров и накопителей, в более чем 50 странах мира.

Об это передает РИА Новости со ссылкой на американскую телекоммуникационную компанию Cisco Systems.

Вредоносное программное обеспечение, получившее условное название VPNFilter, поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры и накопители. С помощью утилиты злоумышленники могут не только похищать данные о сайтах, но и выводить из строя цифровые устройства.

Эксперты компании отмечают, что VPNFilter распространяют в 54 странах, особенно активно - в Украине.

Это не первая крупная кибератака за несколько месяцев. Так, в апреле специалисты зафиксировали массовую рассылку зараженных файлов Microsoft Word. Тогда под ударом оказались финансовые и IT-компании в США и на Ближнем Востоке.

Как сообщала "Страна", хакеры украли личные данные бойцов АТО еще 4 месяца назад.

По его словам, большинство похищенной хакерами информации, в частности статистика, справки по оформлению бойцами АТО статуса участника боевых действий (УБД), не является секретной и находится в открытом доступе.

Отметим, что хакеры взломали сайт Минэнерго и требовали выкуп в биткоинах.