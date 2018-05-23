Украинский студент Олег Дрейман, который выиграл участие в стипендиальной программе Apple, не может получить ее по причине отказа в американской визе, пишет Ain.

"Выиграть стипендию WWDC было мечтой. Это мое величайшее профессиональное достижение на текущий момент и огромная возможность. Но я не смогу ее реализовать, потому что Соединенные Штаты не хотят видеть меня у себя в течение 10 дней. Ну что ж, я с этим смирюсь", - написал Олег в Twitter.

Фото: twitter.com/olegdreyman

Олег подавался на визу дважды и оба раза получил отказ. По его словам, причиной стало то, что у него нет официального трудоустройства. "Очень тяжело получить визу здесь (в Украине), если у тебя нет работы", — пояснили ему в посольстве США.

Каждая попытка стоила Дрейману около $160 и примерно десяти дней ожидания. Первое визовое собеседование в посольстве было 7 мая, второе и пока последнее - 16 мая. Впрочем, Олег не опускает рук и планирует подать заявку в третий раз.

Дрейман обратился за помощью к Apple после первого же отказа, однако в компании его проблему решить не смогли. Вместо этого Apple ограничилась стандартными отписками - сперва "мы изучаем вашу проблему", а в итоге "нам очень жаль".

"Конечно, я не виню Apple в том, что мне отказали в визе. Но я виню Apple за то, что меня держали в неведении. Они просто так или иначе меня игнорировали и это очень обескураживает", - подчеркнул студент.

Олегу Дрейману 20 лет, он живет и учится в Харькове, на кафедре Программной инженерии в Харьковском Национальном Университете Радиоэлектроники (ХНУРЭ). Занимается разработкой на iOS и Swift. На сегодня активно ведет несколько проектов: бесплатное приложение для женского Евро-2017 и блог про Swift/iOS разработку (суммарно собрал более 40 000 просмотров).

В этом году за свой проект Paperville Олег получил стипендию от Apple, в рамках которой компания предоставляет талантливым студентам в области точных наук (STEM) билет на свою конференцию для разработчиков WWDC, жилье на время поездки, а также бесплатное членство в Программе разработчиков Apple на год.

Всего Apple выдает не более 350 таких стипендий в год. Олег стал единственным стипендиатом из Украины в этом году.

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