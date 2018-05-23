Время прилетов и вылетов подавляющего большинства рейсов ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair в международный аэропорт "Борисполь" - до сих пор не согласовано.

Однако, руководство воздушной гавани уверено, что консенсус будет достигнут.

Об этом заявил первый заместитель генерального директора Международного аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне в комментарии журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

"На сегодняшний день единственным подтвержденным слотом Ryanair является только направление - Берлин. Они запросили на этой неделе все остальные слоты, там есть слоты, которые мы считаем конфликтными с точки зрения обеспечения по времени", - сказал замдиректора.

Дыхне подчеркнул, что компромисс по этим вопросам будет обязательно достигнут.

"Будем вести диалог по возможности смещения их плюс-минус час. Я думаю мы обязательно найдем с ними коспромисс по взаимодействию и тогда об этом объявим", - заявил он.

В то же время, Дыхне не уточнил, какие именно рейсы являются "проблемными" касательно время вылета-прилета.

Как сообщала "Страна", Ryanair вдвое сократил время онлайн-регистрации на свои рейсы. Регистрация в аэропорту обходится дорого – €55.

Напомним, что украинский лоукостер SkyUp назвал цену билета на внутренние рейсы.