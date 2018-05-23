Экспорт грецких орехов из Украины в 2017 году составил 31 тыс. тонн, а в денежном эквиваленте $101 млн. Об этом сообщили в ассоциации Укрсадпром. При этом предприниматели получили от поставок различных ягод - $11 млн, косточковых плодов $10 млн, яблок и груш - $7 млн.

В то же время экспорт грецких орехов в натуральном выражении, по сравнению с 2016 годом, снизился с 40 тыс. тонн до 31 тыс. тонн, а экспорт плодов замороженных, вареных и сырых сохранился на уровне 42 тыс. тонн.

Как пояснили в ассоциации, увеличение доходов объясняется ростом экспортных цен на орехи. Также существенно вырос экспорт семечковых - с 14 до 24 тыс. тонн, за счет яблок, а также косточковых плодов - с 2 до 12 тыс. тонн, в основном за счет черешен и слив.

Кроме того, в настоящее время все большую популярность в Украине приобретают такие культуры, как голубика, жимолость, а также органически выращенные фрукты. Также промышленные предприятия проводили закладку молодых насаждений смородины, ежевики, черноплодной рябины и фундука.

Как сообщала "Страна", в Мариуполе экспортную пшеницу на судне покрасили в зеленый цвет.

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