Часть военнослужащих 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты во время официальной церемонии замены беретов морской пехоты отказалась снять черные береты, о чем было сообщено на неофициальной странице в социальной сети Instagram.

Напомним, с сегодняшнего дня цвет беретов украинских морских пехотинцев приобретает оттенок морской волны, ранее они носили черные береты.

Фото: instagram.com

При обсуждении концепции новых цветов как бывшие, так и нынешние морские пехотинцы предлагали оставить берет черного цвета у действующих военнослужащих, потому что они давали Клятву до официального введения берета нового цвета.

"Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались предавать клятву и вышли в парадного строя во время торжеств в своих украинских черных беретах... Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов, которые вели и ведут борьбу с врагом, не только в рядах морской пехоты, но и всех ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, что под Мариуполем украинский морпех сбежал на неподконтрольную территорию из-за долгов.

Как сообщала "Страна", в прошлом году Петр Порошенко поздравил морскую пехоту в Мариуполе 16 ноября.