Электромобили станут дешевле обычных авто к середине 2020-х гг., что спровоцирует быстрое падение спроса на нефть. К 2040 году потребление "черного золота" снизится на 7,3 млн барр./сут, и как следствие - может вызвать обвал цен на ресурс.

Об этом говорится в отчете Electric Vehicle Outlook 2018, опубликованном экспертами Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

В 2018 году продажи новых электромобилей, как ожидается, превысят 1,6 млн шт. по сравнению с несколькими сотнями тысяс в 2014 году. Такое ускорения стало возможным благодаря трем факторам.

Во-первых, по сравнению с 2010 годом стоимость электромобильных батарей снизилась на 79%, обвалившись с $1000/кВт-час до $209/кВт-ч в конце 2017 года. При этом удельная емкость АКБ ежегодно возрастала на 5–7%. К 2030 году стоимость батарей может снизиться до $70/кВт-ч.

Во-вторых, правительства многих стран стимулируют продажи EV различными формами субсидий, налоговых льгот, пр.

Сущность третьей причины может быть выражена одним словом – Китай. Примерно 21% мировых продаж электромобилей в 2017 году пришлось на 6 городов Поднебесной. Согласно прогнозам, к 2025 году примерно 50% мирового парка электромобилей придется на Китай.

Есть еще одна причина – расширение модельного ряда электромобилей.Ожидается, что к 2022 году на рынке будет доступно 289 моделей электромобилей, что почти в 2 раза больше показателя конца 2017 года – 155 моделей.

Как сообщала "Страна", Илон Маск заявил, что бюджетный электроавтомобиль Model 3 может разорить Tesla.

В середине 2017 года компания столкнулась с трудностями при попытке наладить массовый выпуск Model 3. В первом квартале 2018 года чистый убыток Tesla составил рекордные $709,551 млн.

Напомним, что народные депутаты освободили от налогов и акциза отечественные электромобили.