Адвокат Дональда Трампа получил секретный платеж в размере не менее 400 000 долларов для организации первой встречи между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США.

Об этом стало известно ВВС в Киеве.

Оплата была организована посредниками, действующими в пользу Петра Порошенко, хотя личный юрист Трампа не был зарегистрирован в качестве представителя Украины в соответствии с требованиями законодательства США.

Сам Майкл Коэн, которого называют личным юристом Трампа, отрицает все обвинения.

Речь идет о встрече лидеров Украины и США в Белом доме, которая состоялась в июне прошлого года, на которой Трамп и Порошенко пожали друг другу руки.

Вскоре после возвращения Порошенко в Украину Национальное антикоррупционное бюро прекратило расследование в отношении бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

По словам высокопоставленного офицера украинской разведки из администрации президента Порошенко, перед встречей в Белом доме Майкла Коэна привезли в Украину.

Таким образом, президент Украины якобы решил создать неофициальный канал связи с Трампом, поскольку украинское посольство в Вашингтоне могло организовать для Порошенко только короткую встречу с президентом США для совместного фото, а ему нужно было что-то, что можно изобразить как "переговоры".

"Эта задача была поручена бывшему советнику, который обратился к лояльному украинскому народному депутату за помощью. Он использовал личные контакты в еврейской благотворительной организации Chabad of Port Washington. Это в конце концов помогло наладить контакт с Коэном - адвокатом Трампа и его доверенным лицом. Коэну заплатили 400 тысяч долларов", - утверждает источник.

Издание отмечает, что нет оснований полагать, что сам Трамп знал об этой выплате. Другой источник в Киеве сообщил такие же детали, но, по его данным, в целом сумма выплаты составила 600 тысяч долларов.