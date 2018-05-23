В Одесской области юноша, который пытался сделать опасное селфи на железной дороге и получил удар током, - умер в больнице после операции.

Об этом сообщает пресс-центр регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныци".

"Инцидент произошел в технологическом парке ст. Одесса-Восточная, в который проникла группа из 4 человек, которые решили сделать опасное селфи. Для этого 18-летний юноша взобрался на цистерну, где был поражен электрическим током контактной сети", - указано в опубликованном сообщении.

На место ЧП была вызвана карета скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего с ожогами 2-3 степени в ожоговое отделение десятой больницы Малиновского района г. Одессы. Парень был прооперирован, однако на следующий день после происшествия в больнице он умер.

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