Печерский райсуд Киева назначил экспертизу звукозаписей, сделанных в кабинете заместителя генерального прокурора - специализированного антикоррупционного прокурора, главы САП Назара Холодницкого.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Украинских новостей.

Генеральной инспекцией Генпрокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве от 3 апреля 2017 года, в рамках которого проверяется возможная причастность Холодницкого к преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 384 (дача заведомо ложных показаний) Уголовного кодекса.

"На основании определения следственного судьи Печерского районного суда Киева от 3 мая 2018 в указанном производстве назначена экспертиза звукозаписи", - сказано в ответе.

Как сообщала "Страна", Луценко "спиной ощутил" давление на комиссию прокуроров по делу Холодницкого.

Отвечая на вопрос о том, с чьей стороны предпринимаются попытки повлиять на КДКП, он сказал: "Еще раз говорю – я спиной почувствовал, что такие попытки предпринимались, посему мы включили все механизмы Генеральной инспекции, чтобы защитить докладчика и всех членов КДКП от возможных внешних влияний".

Напомним, что Холодницкий сменил прокуроров по делу о "пленках Онищенко".