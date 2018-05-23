Синоптик Наталья Диденко, основываясь на прогнозных картах рассказала, какой будет погода в Украине 24 мая.

"В западных, северных, восточных областях и в Запорожье пройдут кратковременные дожди с грозами. Жителям центральных областей и Юга все же придется побегать с поливайками или шлангом - там без существенных осадков завтра. Температура воздуха везде будет комфортной - днем ​​24 + 28 градусов. В Киеве 24 мая днем ​​или во второй половине дня - дождь, гроза, максимальная температура воздуха +26, +27 градусов. Ближайшие нюансы. 25 мая, в пятницу, ощутимо усилится северо-восточный ветер. 26 мая, в субботу, на время Финала ЛЧ, над Олимпийским стадионом в Киеве, ну и во всем Киеве тоже - без осадков и прохладно. Именно перед этим пройдет холодный атмосферный фронт, мы в субботу окажемся в ясном фронте. Поэтому будет ясно сухо и прохладно. Днем 26 мая + 18 + 20 градусов, вечером, на время матча + 14 + 16 градусов. А, следовательно, бегать, прыгать, кричать, хлопать в ладоши, махать руками, культурно ругаться и бурно радоваться как раз будет идеально. Погода способствовать", - написала она.

Фото: facebook.com

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