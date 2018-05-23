В Киев прибыли футбольные женские команды "Вольфсбург" (Германия) и "Олимпик Лион" (Франция), которые встретятся 24 мая в женском финале Лиги чемпионов УЕФА.

Небольшими группами прибывают первые болельщики, гости и официальные делегации ЛЧ, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области на своей странице в соцсети.

Фото: facebook.com

"Полиция Киевщины встретила и сопровождает участников женского финала Лиги Чемпионов и первых 600 фанатов … Правоохранители встречают и сопровождают иностранных гостей непосредственно из аэропорта до мест прибытия - гостиниц и локаций, где они будут находиться", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Также в сообщении указывается, что аэропорт "Борисполь" находится под усиленной охраной правоохранителей. На территории работает ситуационный центр, в состав которого вошли подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Государственной миграционной службы Украины и Госпограничной службы Украины, а также представители безопасности аэропорта. Совместно они собирают, обобщают и анализируют информацию о состоянии правопорядка на территории аэропорта и терминалов, а также состояние сопровождения движения граждан.

"Полиция Киевщины работает в усиленном режиме на предупреждение совершения преступлений, как в отношении гостей, так и в отношении наших граждан. Задействованы абсолютно все подразделения криминальной полиции, превенции, патрульной полиции, взрывотехническая и кинологическая службы", - говорится в соцсети.

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