Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон 24 мая в Санкт-Петербурге обсудят ситуацию на юго-востоке Украины, перспективы разрешения кризисов в Сирии и Ливии, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщает российский "Интерфакс".

"В ходе переговоров Путина с Макроном запланирован обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ситуацию на юго-востоке Украины, перспективы разрешения кризисов в Сирии и Ливии, проблематику ближневосточного урегулирования", - рассказал журналистам Ушаков перед поездкой президента РФ в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

24 мая в Санкт-Петербурге состоятся переговоры Путина и Макрона, который посетит Россию с первым официальном визитом.

"Имеется в виду обсудить перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы после одностороннего выхода из него США", - сказал Ушаков.

Помощник президента рассказал, что Макрон прибудет в Санкт-Петербург 24 мая. "Это его первый визит в качестве президента Франции и третья по счету будет встреча наших глав государств", - сказал он.

Ушаков напомнил, что ровно год назад Путин посетил Францию, где в Версале состоялись обстоятельные переговоры с французским президентом. "После этого у них установился хороший личный контакт и они постоянно общаются по телефону", - сказал он, заметив, что с момента версальской встречи состоялось 11 телефонных разговоров между Путиным и Макроном.

Он добавил: "В основном обсуждаются международные вопросы - это Сирия, Украина, иранская ядерная программа и так далее".

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