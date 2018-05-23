Администрации США следует продолжать противодействие проекту "Северный поток-2". Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы должны продолжать оказывать давление на "Северный поток-2", чтобы свернуть его", - сказал Майк Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса.

По его словам, необходимо уменьшать зависимость Европы от российской энергетики, чтобы в случае необходимости Россия не могла использовать этот рычаг давления против Европы в своих интересах.

"У нас есть реальная возможность отвязать их от России", - подчеркнул госсекретарь.

Ранее "Страна" писала о том, что Европа раздражена требованием президента США Трампа свернуть строительство "Северного потока-2".

Также мы сообщали, что Меркель пообещала Украине роль транзитной страны после введения "Северного потока-2".