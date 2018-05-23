Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,08 грн/$1 с 26,0775 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,07-26,09 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 23 мая аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,0815 грн/$1 с 26,0718 грн/$1. Торговый оборот составил $319,64 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $383,76 млн.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 24 мая 2018 года:

100 долларов США - 2608.1533

100 ЕВРО - 3053.6259

10 российских рублей - 4.2344

Как сообщала "Страна", 23 мая доллар подешевел, евро и рубль немного "подросли".

Мы писали, что Бизнесу пока не удается резко взвинтить курс доллара. Но попытки продолжатся.

Накануне курс доллара на украинском межбанке отыграл у гривни копейку.