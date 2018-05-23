Цены на нефть усилили падение в среду после публикации данных Минэнерго США, указавших на более значительное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в стране. Об этом пишет Интерфакс.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 МСК упала на $1,13 (1,42%) - до $78,44 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,86 (1,19%) - до $71,34 за баррель.

Согласно данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5,78 млн баррелей, запасы бензина - на 1,88 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей, запасов бензина - на 620 тыс. баррелей.

Запасы дистиллятов в США по итогам недели уменьшилось на 951 тыс., до минимального уровня с января, что примерно совпало с ожиданиями аналитиков.

В целом, запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю выросли на 6,73 млн баррелей, что является их самым существенным скачком с февраля.

Добыча нефти в США на прошлой неделе практически не изменилась, составив 10,73 млн баррелей в сутки (б/с).

Ранее "Страна" писала о том, что нефть перевалила $80 за баррель, обновив ценовой максимум за четыре года.

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