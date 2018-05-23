В центре Киева на Софийской площади установили огромный кубок Лиги чемпионов УЕФА. Об этом пишет издание "Буквы".

Серебристый кубок стоит на постаменте посреди площади. Гигантский трофей сразу же привлек к себе внимание любителей селфи.

Фото: Reuters

Напомним, мужской финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в субботу, 26 мая в 21:45 на НСК "Олимпийский." В финале встретятся игроки ФК "Реал Мадрид" (Испания) и ФК "Ливерпуль" (Великобритания).

Финал Лиги чемпионов среди женщин состоится 24 мая в 19:00 на стадионе им. Валерия Лобановского, где встретятся ФК "Вольсбург" (Германия) и ФК "Лион" (Франция).

Ранее "Страна" писала о том, что "Ливерпуль" выпустил видео, в котором рассказал фанам об украинской столице, борще и варениках.

Также мы сообщали, что в "Борисполе" потребовали, чтобы иностранные болельщики были без багажа.