Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов после заседания Кабмина решил отправиться на работу общественным транспортом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив несколько фото из столичного метро.

Фото: facebook.com/zhdanovihor

Такой поступок украинского министра вызвал насмешки в соцсети, поскольку пользователи восприняли его как самопиар. "Селфи-палка-невидимка", "Тупой популизм", "Я как раз чуть раньше видел, как Жданов по земле ходил", "С таким выражением и претензией в метро не ходят", "Хотим видеть Жданова каждый день в метро, а не только 15 минут", - пишут пользователи соцсети в комментариях под фото.

Фото: facebook.com

Как сообщала Страна, ранее министр спорта Жданов задекларировал 827 тысяч гривен дохода за прошлый год.

Мы писали, что Министр Жданов живет с тещей в двухэтажной квартире.

Ранее министр молодежи и спорта назвал местью перенос чемпионата Европы из Киева в Скопье.