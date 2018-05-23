Печерский районный суд Киева отменил постановление Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного производства против руководителя "титушек" Юрия Крысина, которого обвиняют в убийстве журналиста Вячеслава Веремия 18 февраля 2014 в центре Киева. Об этом на своей странице в соцсети сообщила адвокат семей пострадавших активистов Евгения Закревская.

Фото: facebook.com

По ее словам, Апелляционный суд присоединил к материалам дела постановление Печерского районного суда об удовлетворении ее жалобы и отмене постановления прокурора Красножона о закрытии уголовного производства в отношении Юрия Крысина по статье об убийстве (ст.115 Уголовного кодекса Украины)

В то же время 23 мая Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение апелляции на приговор Шевченковского райсуда об условном сроке Юрию Крысину по делу об убийстве Веремия.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева 22 декабря 2017 года приговорил Крысина к 4 годам условно по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в ночь на 19 февраля 2014 года рядом с Софиевской площадью в Киеве. Кроме того, Крысин является фигурантом дела о похищении и пытках активистов в январе-феврале 2014 года. Это дело рассматривает Дарницкий райсуд Киева.

Ранее "Страна" писала о том, что Шевченковский районный суд Киева арестовал Юрия Крысина на два месяца без возможности внесения залога.

Также мы сообщали, что суд выделил госохрану обвиняемому в убийстве журналиста "титушке" Крысину.