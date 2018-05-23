В среду, 23 мая, на Подольском спуске в Киеве загорелся троллейбус №18, следующий по маршруту "Майдан Незалежности - улица Сошенко". Об этом в своем Facebook сообщил Виктор Флорес, отметив, что, пока троллейбус остановился, испуганные пассажиры устроили давку в салоне.

"По словам кондуктора, сегодня уже ремонтировали этот компрессор. Сейчас разорвалась какая-то трубка и загорелась. Вот вам и техническое состояние городского транспорта", - написал он.

Флорес также добавил, что деньги за проезд пассажирам не вернули. "Когда пересел в другой троллейбус, кондуктора не волновало, что тот загорелся и надо заново платить", - возмутился киевлянин.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", во Львове у вокзала внезапно загорелся трамвай.

Мы также писали, что на Одесской трассе Hyundai устроил огненное ДТП, есть погибшие.