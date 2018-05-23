В среду, 23 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко все-таки прибыл в Нью-Йорк (США). Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган в Facebook.

Он намерен принять участие в сегодняшних дебатах высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 15-й годовщины принятия Конвенции ООН по борьбе с коррупцией.

В частности, он уже заявил с трибуны ООН, что: "главный коррупционер страны прячется в РФ. И эта страна не придерживается своих международных обязательств".

Фото: twitter.com/SarganLarysa

Трансляция доступна по ссылке. (там же можно выбрать синхронный голосовой перевод на русский язык).

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Напомним, в марте в Генпрокуратуре активно обсуждали новость о том, что Юрия Луценко якобы не пустили на борт самолета в США, который отправлялся из аэропорта Амстердама.

Также сообщалось, что Штаты аннулировали Луценко визу.