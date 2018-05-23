Донецкий футбольный клуб "Шахтер" намерен обратиться в КДК ФФУ по поводу наказания для болельщика "Динамо", который выбежал на поле и атаковал донецкого футболиста Ярослава Ракицкого. Об этом сообщил начальник юрслужбы "Шахтера" Андрей Харитончук, пишет Укринформ.

"Мы ожидаем, что КДК откроет дело и рассмотрит этот эпизод. Когда у нас запросят объяснения, мы обратим внимание на эпизод с Ракицким. Болельщик ударил футболиста. Надеюсь, КДК вынесет справедливое решение, и все не ограничится в этот раз банальным штрафом.

Мы обратились к Премьер-лиге с предложением создать рабочую группу по изучению международного опыта таких явлений. По нашему убеждению, это можно победить только персональной ответственностью. Такой ответственностью наряду со штрафами может стать запрет на посещение стадиона ", - заявил Харитончук.

Напомним, инцидент произошел в матче 32-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Фанат киевского футбольного клуба "Динамо" выбежал на поле и ударил игрока "Шахтера" сзади, а затем попытался скрыться в толпе, но видеокамеры зафиксировали его лицо.

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