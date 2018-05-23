Легально на заработки в Польшу выезжает только каждый 20-й украинец. Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире "5 канала".

По его словам, миграционная волна будет катиться еще несколько лет, после чего стухнет.

"2016 год: Польша выдала 1 млн 300 тыс. приглашений. Через легальные компании выехали 9,5 тыс. лиц. 2017-й год Польша выдала 1 млн 700 тыс. приглашений. А через легальные компании выехало только 12,4 тыс. человек", – сообщил Воскобойник.

При этом, по словам исполнительного директора общественной организации "Европа без барьеров" Ирины Сушко, Украина занимает первое место среди стран, которые подделывают документы.

"Украина есть в списке стран, граждане которых подделывают документы. И при этом интересно, что, например, в прошлом году мы занимали первое место", – заявила эксперт.

Также Сушко отметила, что почти с 99% уверенностью можно говорить, что человек (который нелегально приехал на заработки за границу, – Прим.Ред.) столкнется с совершенно не теми условиями работы, на которые он рассчитывал.

"Человек может попасть в сети, например, работорговцев. Когда люди попадают в страну, в которую они направлялись, они не могут ни к кому обратиться за помощью, за защитой, ведь они приехали нелегально", – отметила Сушко.

"Страна" рассказывала, как наш журналист а Польшу на заработки ездил.

Мы писали, что пограничники нашли 17 тысяч пачек сигарет в трех вагонах с рудой, которые шли в Польшу.

Также сообщалось, что украинец пытался выехать в Польшу, спрятавшись в туалете поезда.