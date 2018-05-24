В полку поющих украинских политиков может случиться пополнение - после того, как Иво Бобул заявил о намерении баллотироваться в президенты.

"Страна" решила вспомнить, кто еще из политческих деятелей блистал певческими талантами - но, в отличие от Бобула, не пришел в политику со сцены, а наоборот: запел, когда стал политиком.

Михаил Поплавский

Поплавский был народным депутатом IV, VII и VIII созывов Верховной Рады. Но сначала он прославился вовсе не как политик. Знаменитый "поющий ректор" возглавлял Киевский национальный университет культуры и искусств с 1993 по 2015 годы.

На сцену как исполнитель Поплавский вышел с песней "Юный орел" в 1997 году. Основной целью этого поступка было привлечь внимание общественности к университету, а также создать нестандартный имидж руководства вуза.

Задача была выполнена, но Поплавский на этом не остановился. На протяжении многих лет он гастролировал по Украине и собирал залы. В концертных номерах и видеоклипах принимали участие студенты его вуза.

В 2008 году поющий ректор стал Народным артистом Украины. Певческая карьера Михаила Поплавского служила поводом для многочисленных шуток.

Леонид Черновецкий

Экс-мэр Киева Черновецкий запомнился многим как необычный политик. Он был главой столицы с 2006 по 2012 год. Но помимо политики и бизнеса, Черновецкий увлекается пением. Еще будучи мэром, он публиковал в интернете записи со своим исполнением чужих песен. Также политик пел на демонстрациях и пресс-конференциях. Он даже заявлял, что выкупит авторские права на песни, которые поет.

Многие музыкальные хиты в исполнении Черновецкого стали хитами интернета. Он пел песни таких артистов, как Михаил Шуфутинский, София Ротару, а также популярные композиции и советских фильмов.

На личном сайте Черновецкого до сих пор можно найти и послушать эти песни в его исполнении.

Виктор Янукович

Экс-президент Виктор Янукович тоже не раз радовал публику своим пением. Так, в 2009 году, еще до президентства, тогдашний лидер Партии регионов выступил в Луганске в честь Дня города. Помимо поздравительной речи, политик спел а капелла песню авторства своего друга-шахтера и станцевал на сцене. Янукович добавил, что эту песню скоро "будут петь и в Украине, и во всем мире".

А в 2012 году Янукович, уже будучи президентом, спел песню об Украине дуэтом с певцом Иосифом Кобзоном. Это произошло в Донецке на торжественном собрании, посвященном 80-летию области.

Олег Ляшко

Лидер Радикальной партии также любит порадовать окружающих своим вокалом. В частности, в марте этого года политик выложил видео, на котором он дома поет караоке.

А 9 мая Ляшко спел песню "Журавли" в Запорожье в честь Дня победы.

В 2011 году Ляшко, еще будучи народным депутатом и еще не зная о скорой декоммунизации Украины, пел песню "День Победы" в немецком Дюссельдорфе. Перед тем, как петь, Ляшко требовал, чтобы запись выложили на YouTube и обещал, что эта запись "побьет все рекорды".