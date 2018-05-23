Минздрав Украины призывает регионы усилить меры по вакцинации от кори из-за продолжающейся в стране вспышки этого заболевания. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети.

Фото: facebook.com/moz.ukr

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 20-ю неделю 2018 года корью заболели 1,610 тыс. чел. (642 взрослых, 968 детей)", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения принимает меры для повышения уровня иммунизации и проведения прививок детям, которые в свое время пропустили плановую вакцинацию, и призывает органы местного самоуправления усилить меры по вакцинации.

Вакцина против кори имеется во всех регионах страны. Для прививок КПК в Украине сейчас поставляется вакцина "Приорикс" производства "Глаксо Смит Кляйн" - качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством бесплатно.

По состоянию на 17 мая, в Украине - 988 тысяч доз вакцин, ожидаются дальнейшие поставки вакцины КПК. Если в отдельном лечебном заведении вакцина отсутствует, необходимо обратиться в департамент или управление здравоохранения облгосадминистрации.

"Напоминаем, корь - опасное и очень заразное заболевание, лекарств от которого не существует. Защитить от болезни может только вакцинация", - подчеркнули в Минздраве.

Ранее "Страна" писала о том, что в горном селе Черная Тиса на Закарпатье который месяц свирепствует корь.

Также мы сообщали, что Гройсман пообещал публично сделать прививку от кори.