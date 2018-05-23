В среду, 23 мая на Гавайских островах в США продолжается извержение молодого вулкана Килауэа. Потоки лавы уже достигли Тихого океана, создав токсичное облако.

Происходящее транслирует Fox News.

Потоки лавы разлились на расстояние 24 километра к западу от вулкана и достигли южного побережья Большого острова. Попадание лавы в морскую воду вызвало образование токсичного облака.

Местные власти рекомендуют жителям и туристам не приближаться к районам поблизости вулкана.

Видео: facebook.com/FoxNews

Как cообщала "Страна", Гавайи могут полностью исчезнуть из-за извержения вулкана.

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором предупредил о возможной национальной опасности, так как соседние острова также начали покрываться сетью трещин, из которых извергается магма.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины порекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок на Гавайские острова (США) из-за извержения.