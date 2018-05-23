Американское общество орхидей наградило недавно выведенную гибридную орхидею Melania Trump высшей наградой качества. Эта новость поступила сразу же после известия, что первая леди Мелания Трамп возвращается домой в Белый дом, оправившись от успешной операции на почках.

Орхидея удостоена наивысшего аттестата, а оценивали ее по 15 критериям, передает Bloomberg.

В отличие от большинства орхидей, гибрид Melania может иметь цветы с абрикосовым, нежно-розовым и мандариновым оттенком. Также цветок часто встречается в цвете - фуксия, любимом оттенке Мелании.

Фото: bloomberg.com

Сорт орхидей, в которому относится Melania Trump - каттле является самым гламурным из всех пяти сортов. Они очень красивы, но требуют осторожности при уходе.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп прилетел на вертолете в госпиталь к жене, которая перенесла операцию на почках.

Также сообщалось, что Трамп сделал ошибку в имени своей жены Мелании, когда поздравлял ее с возвращением в Белый дом. Он написал изначально имя жены Melanie вместо Melania.