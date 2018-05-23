В селе Ольховец Звенигородского района Черкасской области во дворе усадьбы-музея диссидента Вячеслава Черновола в ночь на 23 мая неизвестные разрушили памятник, а также похитили бюст.

Об этом сообщает сын погибшего политика Тарас Черновол на странице в Facebook.

"У вандалов не может быть ничего святого, их должны найти и осудить, на что очень надеюсь. По крайней мере, полиция сейчас вроде разворушилась и, как говорят, реально взялась искать. Дай Бог, чтобы результативно", - сообщил он.

По его словам, бюст спилили беспрепятственно, потому что музей не охраняется.

Тарас Черновол отметил, что в музей ежедневно заходит много людей, в нем часто проходят школьные экскурсии, а также нередко приезжают посетители из-за рубежа.

При этом он уточнил, что музей в Ольховке - учительской домом, где жили родители и провел детство и юность Вячеслав Черновол. "Работают в музее (а он имеет статус государственного учреждения культуры - филиала черкасского краеведческого музея) только три человека: директор и две женщины, которые одновременно и убирают, и территорию удерживают в надлежащем состоянии", - написал он.

Cестра и внук Черновола Фото: Taras Chornovil/Facebook

Фото: zmi.ck.ua

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