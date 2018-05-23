В среду, 23 мая, в работе социальной сети Instagram в некоторых странах Европы произошли сбои. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает популярные интернет-ресурсы.

По данным ресурса, около половины пользователей Instagram (46%) испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах, 29% наблюдают сбои в работе сайта сервиса, 23% не могут войти в свои аккаунты.

Многие пользователи жалуются на "белый экран".

И судя по "карте сбоев" проблемы в работе сети наблюдаются у жителей Великобритании, Норвегии и Швеции.

Отметим, что неполадки продолжаются уже 24 часа. Сбои также наблюдались 22 мая.

Фото: downdetector.com/status/instagram

Как сообщала "Страна", в Instagram появилась новая функция "игнорировать пользователя".

Также "Страна" писала, что в Instagram теперь можно совершать совместные звонки с видео.