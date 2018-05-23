Пользователи сообщают о сбоях в работе Instagram
В среду, 23 мая, в работе социальной сети Instagram в некоторых странах Европы произошли сбои. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает популярные интернет-ресурсы.
По данным ресурса, около половины пользователей Instagram (46%) испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах, 29% наблюдают сбои в работе сайта сервиса, 23% не могут войти в свои аккаунты.
Многие пользователи жалуются на "белый экран".
И судя по "карте сбоев" проблемы в работе сети наблюдаются у жителей Великобритании, Норвегии и Швеции.
Отметим, что неполадки продолжаются уже 24 часа. Сбои также наблюдались 22 мая.
Фото: downdetector.com/status/instagram
Как сообщала "Страна", в Instagram появилась новая функция "игнорировать пользователя".
Также "Страна" писала, что в Instagram теперь можно совершать совместные звонки с видео.