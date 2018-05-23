В среду, 23 мая в Одессе охранная фирма Самсон, которая "дружит" с израильским предпринимателем Романом Купером, совершила ответный рейд к активистам Марка Гордиенко из "РГБ" (Рада громадскької безпеки).

В результате были закиданы яйцами ворота дома на Жуковского 36, где находится офис РГБ. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Отмечается, что в ответном рейде "дружинников" Романа Купера принимали участие ромы. РГБ из офиса не выходила, подходы к воротам охраняла полиция. Пострадавших нет.

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", в Одессе израильский предприниматель обвинил евромайдановцев в вымогательстве и антисемитизме.

Роман Купер на днях заявил, что стал жертвой вымогательства и антисемитизма. Он утверждает, что евромайдановец Марк Гордиенко вымогает с него деньги в размере 100 000 долларов. В то же время Марк Гордиенко полностью отвергает все обвинения в вымогательстве и утверждает, что никаких доказательств у бизнесмена нет.