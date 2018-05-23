Международный аэропорт "Борисполь" планирует возобновить работу терминала "F" к лету следующего года. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне сегодня во время пресс-конференции, передает ЦТС.

"Мы готовим терминал "F" к повторной эксплуатации к летнему сезону 2019 года", - сказал Дыхне.

Он описал причины, по которым планируют расконсервацию терминала

"В первую очередь это связано с нашими расчетами по повышению пассажиропотока. Второй важный фактор - это то, что в терминале "D" в пиковые часы мы достигли максимальной пропускной способности и дальше не можем обеспечивать обслуживание авиакомпаниям, которые заказывают слоты на пиковое время", - подчеркнул топ-менеджер.

Дыхне добавил, что в терминал "F" будут переведены те авиакомпании, которые летают в пиковое время, но не участвуют в трансферной программе аэропорта и не привозят транзитных пассажиров.

Он также напомнил, что по договоренности, после открытия терминала "F" туда переведут рейсы авиакомпании Ryanair.

Как сообщала "Страна", в "Борисполе" потребовали, чтобы иностранные болельщики были без багажа.

Ранее мы писали, что пограничники обещают пропускать в "Борисполе" фанатов - иностранцев со скоростью 120 человек в минуту.

Стало известно, что в "Борисполе" три часа не отдавали багаж пассажирам из-за стирального порошка.