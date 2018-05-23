На заседании Кабинета министров между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла перепалка. Об этом сообщает LB.ua.

Во время заседания Данилюк в достаточно ультимативной форме потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого подано давно.

Гройсман в не менее жесткой манере ответил, что не будет этого делать.

В ответ на это Данилюк заявил, что пусть в таком случае готовят представление на его отставку.

Как рассказал источник издания, по словам Гройсмана можно было понять, что именно так он и поступит - поставит перед парламентом вопрос об увольнении Данилюка.

"Если хотят, пусть увольняют. Сам я в отставку не пойду - не такой я человек", - заявил Данилюк, подтвердив факт перепалки с премьер-министром.

"И все-таки я настаиваю на том, чтобы Минфин был полностью укомплектован и работал согласно законодательству", - резюмировал министр.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман пригрозил "выгнать на х..." вице-премьера Геннадия Зубко, который проигнорировал ситуацию вокруг горящего террикона.

Также мы сообщали, что Гройсман приехал в Раду "проталкивать" закон об Антикоррупционном суде.