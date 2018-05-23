Сотрудники полиции начали расследование вооруженного группового нападения на лагерь ромов в поселке Великая Березовица Тернопольской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

В отдел полиции Тернопольской области, по подозрению в нападении на лагерь ромов, доставлены 12 человек.

Глава Национальной полиции Сергей Князев подчеркнул недопустимость дискриминации по этнической принадлежности.

"Расследование должно быть быстрым и действенным. По его результатам мне лично будет докладывать руководитель полиции Тернопольской области. Любая дискриминация по этнической принадлежности является неприемлемой. Подобные хулиганские проявления будут жестко пресекаться. Виновные лица будут привлечены к ответственности независимо от взглядов и принадлежности к каким-либо организациям", - подчеркнул Князев.

Следственные действия продолжаются.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Как сообщала "Страна", Аваков заявил, что нападавшим на лагерь ромов объявлены подозрения. Неизвестно, выдвинуты ли подозрения в адрес С-14, которая разгоняла лагерь.

Напомним, что руководители еврейских организаций Украины выразили озабоченность ростом антисемитизма и ксенофобии.