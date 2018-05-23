Заседание суда Херсонской области по апелляционной жалобе защитников руководителя РИА Новости Украина Кирила Вышинского, которого подозревают в госизмене, запланировано на 29 мая.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба суда.

Апелляционный суд Херсонской области рассмотрит жалобу защиты руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на его арест 29 мая в 15.45.

"Будет рассматриваться уголовное производство по апелляционной жалобе защитников в интересах подозреваемого в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины) Кирилла Вышинского, руководителя РИА Новости Украина, на решение следственного судьи Херсонского городского суда от 17 мая 2018 года об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", – сказано в сообщении.

Напомним, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила о возможности обмена Вышинского на Сенцова. Она добавила, что не может раскрыть всех деталей, но Киев будет рад, если такой обмен состоится с помощью третьей страны.

Ранее "Страна" сообщала, что советник Порошенко заявил, что Украина и Россия "договорятся" по задержанию Вышинского.

Также адвокаты Вышинского подали апелляцию на его арест.